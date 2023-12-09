Как стильно сочетать в образе цвета: подборка для вдохновения

Сочетать цвета в одежде – дело не из простых, ведь важно знать, какой цвет хорошо сочетается друг с другом. Но если знать простые правила комбинации, этому умению можно легко научиться.

Для того чтобы хорошо знать, какой цвет хорошо сочетается с другим, советуем каждый раз при создании образов обращаться к цветномуу кругу Иттена. Благодаря определенным секторам кругов, вы научитесь понимать, какой цвет подходит друг с другом, а от которых следует отказаться.

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Чтобы вы вдохновились интересным цветовым сочетанием, украинская стилистка создала подборку образов, стилизованных с несколькими цветами. Благодаря уже готовым аутфитам вам удастся легче воспроизвести образы на себе.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Попытайтесь этой зимой соединить серый цвет с бежевым, бордовым и оранжевым. Эти три цвета лучше всего сочетаются друг с другом. Серый всегда считался благородным и элегантным цветом, так что смело добавляйте его в свой гардероб и сочетайте с интересными оттенками.



Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova

В этом сезоне особую популярность приобрел красный цвет, который по мнению fashion-экспертов не потеряет своей популярности в новом году. Лучше всего сочетать такой яркий цвет с базовым черным.



Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova

Также дорого и эффектно смотрится сочетание шоколадного и черного цвета. Цветовое сочетание шоколадного и молочного оттенка – это база, поэтому такой наряд найдется в гардеробе каждой из нас.



Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova

Сочетание розового и бежевого – довольно интересное сочетание на зимний период, которое придаст вашим образам определенную свежесть.



Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova

Голубой и молочный прекрасно сочетаются между собой. Особенно эффектно смотрится верхняя одежда в голубом цвете и головные уборы.



Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova

Микс благородного молочного и бордового идеально подойдет для важных образов. К примеру, бордовый жакет подходит для офисного выхода, а бордовые сапоги смогут дополнить нежное молочное платье.



Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova