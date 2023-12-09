Для того чтобы хорошо знать, какой цвет хорошо сочетается с другим, советуем каждый раз при создании образов обращаться к цветномуу кругу Иттена. Благодаря определенным секторам кругов, вы научитесь понимать, какой цвет подходит друг с другом, а от которых следует отказаться.
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Чтобы вы вдохновились интересным цветовым сочетанием, украинская стилистка создала подборку образов, стилизованных с несколькими цветами. Благодаря уже готовым аутфитам вам удастся легче воспроизвести образы на себе.
Попытайтесь этой зимой соединить серый цвет с бежевым, бордовым и оранжевым. Эти три цвета лучше всего сочетаются друг с другом. Серый всегда считался благородным и элегантным цветом, так что смело добавляйте его в свой гардероб и сочетайте с интересными оттенками.
Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova
Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova
Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova
В этом сезоне особую популярность приобрел красный цвет, который по мнению fashion-экспертов не потеряет своей популярности в новом году. Лучше всего сочетать такой яркий цвет с базовым черным.
Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova
Также дорого и эффектно смотрится сочетание шоколадного и черного цвета. Цветовое сочетание шоколадного и молочного оттенка – это база, поэтому такой наряд найдется в гардеробе каждой из нас.
Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova
Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova
Сочетание розового и бежевого – довольно интересное сочетание на зимний период, которое придаст вашим образам определенную свежесть.
Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova
Голубой и молочный прекрасно сочетаются между собой. Особенно эффектно смотрится верхняя одежда в голубом цвете и головные уборы.
Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova
Микс благородного молочного и бордового идеально подойдет для важных образов. К примеру, бордовый жакет подходит для офисного выхода, а бордовые сапоги смогут дополнить нежное молочное платье.
Стильное сочетание цветов / Фото инстаграмм @anna.le.nova