Базовые вещи, имеющие в своем гардеробе все француженки: интересная подборка

Француженки всегда умеют стильно одеваться, независимо от времени года. Они выглядят как в холодное время года, так и в теплое. Fashion 24 решил присмотреться к базовым вещам парижанок и выделить то, что они чаще всего носят.

Через несколько недель нас ждет весна, поэтому наша подборка идеально подойдет для формирования демисезонного гардероба, пишет 24 канал.

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Джинсы голубого цвета, белая рубашка, черно-белый свитер или тренд – все эти вещи есть в гардеробе каждой модницы. Девушки в большинстве своем сочетают эти вещи с базовыми вещами и создают необычайно стильный образ.

Французским стилем восхищаются тысячи женщин со всего мира, так что дарим вам порцию вдохновения базовых вещей, которые имеют француженки.

Берет

Берет есть в гардеробе каждой уважающей себя француженки. Чаще всего девушки любят одевать береты весной вместе с твидовыми костюмами или осенью, сочетая с тренчами и пальто.

Свитер в полоску

Свитер в полоску был очень популярен в прошлые сезоны, впрочем француженки носят его независимо от тенденций.

Тренч

Трудно представить себе истинную парижанку без тренча. И хотя сейчас есть немало фасонов и цветов, француженки всегда выбирают классику – песочный треннч лаконичного кроя.

Белая рубашка

Француженки обожают белые рубашки и блузы с бантами. Они умеют их элегантно соединить с брючным костюмом или юбкой.

Голубые джинсы

Джинсы голубого цвета – это база, которая находится в гардеробе каждой девушки. Француженки носят джинсы с любой верхней одеждой и обувью.

Лоферы

Если тенденции на лоферы появляются и исчезают, то в случае с француженками – эта обувь есть в их гардеробе всегда. Модные инфлюэнсеры носят лоферы с пальто, тренч и просто жакетом.