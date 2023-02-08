За кілька тижнів нас чекає весна, тож наша добірка ідеально підійде для формуваня демісезонного гардероба, пише 24 канал.

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Джинси блакитного кольору, біла сорочка, чорно-білий светр чи тренд – всі ці речі є в гардеробі кожної модниці. Дівчата здебільшого поєднують ці речі з базовими речами та створюють надзвичайно стильний образ.

Французьким стилем захоплюються тисячі жінок зі всього світу, тож даруємо вам порцію натхнення базових речей, які мають француженки.

Берет

Берет є в гардеробі кожної поважаючої себе француженки. Найчастіше дівчата люблять одягати берети навесні разом з твідовими костюмами, або восени, поєднуючи з тренчами і пальтами.

Светр у смужку

Светр у смужку був надзвичайно популярним в попередні сезони, втім француженки носять його незалежно від тенденцій.

Тренч

Важко уявити собі істинну парижанку без тренчу. І хоч зараз є чимало фасонів та кольорів, француженки завжди обирають класику – пісочний треннч лаконічного крою.

Біла сорочка

Француженки обожнюють білі сорочки та блузи з бантами. Вони вміють їх елегантно поєднати зі штанним костюмом чи спідницею.

Блакитні джинси

Джинси блакитного кольору – це база, яка є в гардеробі кожної дівчини. Француженки носять джинси з будь-яким верхнім одягом та взуттям.

Лофери

Якщо тенденції на лофери з’являються і зникають, то у випадку з француженками – це взуття є у їхньому гардеробі завжди. Модні інфлюенсери носять лофери з пальтом, тренчем та просто жакетом.