15 вещей, которые никогда не выйдут из моды: они должны быть у каждой девушки

Тренды трендами, но все мы знаем о базовых вещах, не имеющих срока годности. Благодаря тому, что они практичны и функциональны, ведь с этими вещами мы можем создать множество образов, они никогда не выйдут из моды, ведь всегда остаются актуальными.

Мода цикличная, поэтому модницы каждый сезон обновляют свой гардероб, однако есть вещи, которые неподвластны временным и они должны быть в гардеробе каждой девушки.

Читайте также Лыжная мода après-ski – вечный тренд зимы: как выглядят лучшие образы горнолыжных курортов

Эти элементы гардероба существуют вне времени. Они были актуальны много лет назад, востребованы сейчас и будут нужны нам еще через несколько лет. Базовая одежда является кистяком нашего гардероба, благодаря чему мы имеем возможность формировать наши образы, поэтому нам без этих вещей не обойтись.

Хочете оновити свій гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.

А еще иметь базовый наряд в своем гардеробе – не только вневременная инвестиция, но и отличный способ позаботиться о планете и избежать лишнего перепроизводства. Украинская стилистка рассказала о 15 вещах, которые никогда не выйдут из моды. В список входят:

белая рубашка;

ремень;

джинсы

джинсовая куртка косухая;

футболка поло;

тельняшка;

конверсы;

ботинки Dr. Martens;

майка алкоголичка;

белая футболка;

шапка бини;

бейсболка;

брюки со стрелками;

тренч.

Вещи из этого списка удачно сочетаются с другими элементами гардероба и являются основой создания интересных образов без лишних усилий. Если вам нужна одежда на все времена, то рекомендуем добавить в свой гардероб все позиции, которые обязательно будут активно вами использоваться.

Как выглядит наряд, который не выйдет никогда из моды



Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой



Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой



Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой



Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой



Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой



Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой



Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой



Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой



Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой