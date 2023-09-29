5 вещей, которые вы будете носить всегда: какой наряд никогда не выйдет из моды

В нашем гардеробе есть не только место для трендового наряда, но и вещи, не имеющие срока годности. Эта одежда длительный период остается актуальной.

Базовые элементы гардероба, которыми мы пользуемся всегда, – это не только основа наших образов, но и гарантия того, что они будут востребованы всегда, пишет 24 Канал.

Читайте также Что одеть на свидание осенью: красивые образы, которые вам понравятся

К так называемой капсуле вечного гардероба относятся несколько вещей, которые мы сможем носить всегда и оставаться при этом стильными.

Жакет

Блейзер считается важным элементом гардероба в осеннее время. Носите его со свитерами, водолазками, джинсами, брюками палаццо и любой обувью.

Прямые джинсы

Джинсы – это база, без которых невозможно представить наш гардероб. Вы можете иметь множество моделей, но пусть всегда будут главными оставаться прямые джинсы на высокой посадке.

Белая рубашка

Рубашка белого цвета – идеальная вещь для любых событий. Надевайте ее на день рождения, в офис или на прогулку. Она никогда не выйдет из моды и всегда будет актуальна.

Водолазка

Именно осенью водолазки являются мастхевами в нашем гардеробе. Они согревают в холодное время, а еще являются прекрасным дополнением к джинсам, брюкам или кожаным юбкам.

Черная сумка

Модные инфлюэнсеры дополняют свои образы разнообразными сумками, впрочем, в гардеробе можно иметь одну качественную сумку, которая станет дополнением ко всем вашим аутфитам с тренчем, пальто или кожаной курткой.