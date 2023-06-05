Гардероб на лето: 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Есть вещи, которые в определенный сезон появляются на пике популярности, но потом незаметно угасают. Преимущественно – это трендовые элементы гардероба, которые через некоторое время уже не являются такими востребованными, как раньше. Впрочем, есть определенная категория вещей, которая никогда не выходит из моды.

К вещам, которые всегда остаются актуальными, можно отнести наряды из базового гардероба, пишет 24 Канал. Такие вещи всегда востребованы, поскольку они составляют основу нашего гардероба и являются основными элементами гардероба в создании образа.

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Все чаще модницы больше внимания обращают внимание на актуальный, практичный и универсальный наряд.

Белая футболка

Без белой футболки невозможно представить наш летний гардероб. Это идеальная база, которая сочетается с любым элементом гардероба – от брюк и джинсов до юбок разных тканей. Белая футболка подходит и ежедневно и для образов выходного дня.

Джинсы

Джинсы – незаменимая вещь в нашем гардеробе. Без них сложно представить наш повседневный образ. Всегда в моде будут джинсы прямые mom-джинсы в голубом цвете. С джинсами мы можем сочетать сандалии, балетки, туфли на каблуке и кроссовки.

Часы

Этот аксессуар вневременный и всегда будет довершать наши образы, независимо от того, каким именно он является, поскольку разнообразие часов – чрезвычайно широкое. И хотя этот аксессуар постоянно претерпевает изменения в дизайне, он остается актуальным через годы. На этот аксессуар не стоит жалеть денег, лучше купите дорогие часы, которые прослужат вам много времени.

Брючный костюм

Брюки палаццо и жакет оверсайз идеально подходят для любого времени года. Вы спокойно их можете распаривать и носить жакет с джинсами, а брюки с футболкой или рубашкой. Кроме того, брючный костюм отличный вариант для образа выходного дня.

Черное платье

Маленькое черное платье всегда будет оставаться в моде. Это платье Коко Шанель придумала почти 100 лет назад, и оно до сих пор актуально. Черное платье представлено в коллекциях всех мировых брендов, так что это просто неизменная классика, которая совершенно нет никакой привязки ко времени.