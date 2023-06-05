До речей, які завжди залишаються актуальними можна віднести вбрання з базового гардероба, пише 24 Канал. Такі речі є завжди затребуваними, оскільки вони складають кістяк нашого гардеробу та є основними елементами гардероба у створенні образу.

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Все частіше модниці більше уваги звертають увагу на актуальне, практичне та універсальне вбрання.

Біла футболка

Без білої футболки неможливо уявити наш літній гардероб. Це ідеальна база, яка поєднується з будь-яким елементом гардероба – від штанів і джинсів до спідниць різних тканин. Біла футболка підходить і на щодень і для образів вихідного дня.

Джинси

Джинси – незамінна річ у нашому гардеробі. Без них важко уявити наш повсякденний образ. Завжди в моді залишатимуться джинси прямі mom-джинси в блакитному кольорі. З джинсами ми можемо поєднувати сандалі, балетки, туфлі на підборах та кросівки.

Годинник

Цей аксесуар є позачасовим та завжди буде довершувати наші образи, незалежно від того, яким саме він є, оскільки різноманіття годинників – надзвичайно широке. І хоч цей аксесуар постійно зазнає змін у дизайні, він залишається актуальним крізь роки. На цей аксесуар не варто жаліти грошей, краще купіть дорогий годинник, який прослужить вам багато часу.

Штанний костюм

Штани палаццо і жакет оверсайз ідеально підходять для будь-якої пори року. Ви спокійно їх можете розпаровувати їх та носити жакет з джинсами, а штани з футболкою чи сорочкою. Окрім того, штанний костюм чудовий варіант для образу вихідного дня.

Чорна сукня

Маленька чорна сукня завжди буде залишатися в моді. Цю сукню Коко Шанель придумала майже 100 років тому, і вона досі є актуальною. Чорна сукня представлена у колекціях усіх світових брендів, тож це просто незмінна класика, яка абсолютно немає ніякої прив’язки до часу.