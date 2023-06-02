З-поміж усього міського взуття білі кеди вирізняються своєю універсальністю, функціональністю та зручністю. Вони не виходять з моди та є актуальними з року в рік.

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Щоб кеди не набридали дівчатам постійно, модні дизайнери часто їх урізноманітнюють незвичними на перший погляд деталями: формою, підошвою, шнурівками, цікавими вставками, логотипами чи контрасними елементами.

Навіть попри те, що всі світові модниці зараз носять Adidas Samba, білі кеди все одно присутні в гардеробі всіх інфлюенсерів, адже без них просто неможливо обійтися. Білі кеди по праву можна поєднувати з будь-якими вбранням – від строгих штанних костюмів до романтичних суконь.

Кеди ми одягаємо на роботу, на прогулянку з друзями, на побачення чи вирушаємо у відпустку. Як створити цікаві образи з кедами – читайте далі.

На щодень

Одягайте для виходу в місто сорочку та білі джинси, світшот та кепку, а також будь-які денімові речі – від джинсів, спідниць і шортів до джинсової куртки, сорочки та бейсболки.



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle

В офіс

Для походу в офіс довершуйте свої образи жакетом, одягайте штанний костюм чи стильну сорочку.



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle

У відпустку

Одягайте у відпустку легенький світшот з шортами, штани карго чи розслаблений кардиган.



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle

На зустріч з подругою

На прогулянку з подругою одягайте білосніжну сорочку з акцентними штанами, жакет з шортами чи штани-палаццо з жилеткою.



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle

На побачення

Одягайте на побачення коротку спідницю з кедами, штанний костюм з топом чи романтичну сукню.



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle



Стильні образи з кедами на літо / Фото з Elle