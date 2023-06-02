Из всей городской обуви белые кеды отличаются своей универсальностью, функциональностью и удобством. Они не выходят из моды и актуальны из года в год.

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Чтобы кеды не надоедали девушкам постоянно, модные дизайнеры часто разнообразят их необычными на первый взгляд деталями: формой, подошвой, шнуровками, интересными вставками, логотипами или контрасными элементами.

Даже, несмотря на то, что все мировые модницы сейчас носят Adidas Samba, белые кеды все равно присутствуют в гардеробе всех инфлюэнсеров, ведь без них просто невозможно обойтись. Белые кеды по праву можно сочетать с любыми нарядами – от строгих брючных костюмов до романтических платьев.

Кеды мы одеваем на работу, на прогулку с друзьями, на свидание или отправляемся в отпуск. Как создать интересные образы с кедами – читайте дальше.

На каждый день

Надевайте для выхода в город рубашку и белые джинсы, свитшот и кепку, а также любые денимовые вещи – от джинсов, юбок и шорт до джинсовой куртки, рубашки и бейсболки.



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle

В офис

Для похода в офис довершайте свои образы жакетом, одевайте брючный костюм или стильную рубашку.



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle

В отпуск

Надевайте в отпуск легкий свитшот с шортами, штаны карго или расслабленный кардиган.



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle

На встречу с подругой

На прогулку с подругой одевайте белоснежную рубашку с акцентными брюками, жакет с шортами или штаны-палаццо с жилеткой.



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle

На свидание

Надевайте на свидание короткую юбку с кедами, брючный костюм с топом или романтическое платье.



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle



Стильные образы с кедами на лето / Фото с Elle