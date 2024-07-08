Антитрендовые вещи на лето 2024: от чего окончательно надо отказаться

Одежда играет важную роль в нашем гардеробе. Именно поэтому к ней надо относиться особенно тщательно. Наряд должен быть не только актуальным, но подходить вашему стилю и соответствовать последним тенденциям или же принадлежать к базовой капсуле, которая является популярной всегда.

Но порой встречаются образы людей, элементы гардероба которых уже давно вышли из трендов и потребления, пишет Fashion 24. Чтобы не произошло модного фиаско, стоит обратить внимание на наряды, которые считаются антитрендовыми.

Обратите внимание О них надо забыть: 3 элемента гардероба, которые уже давно вышли из моды

Антитренды 2024

Вещи из нашей подборки уже окончательно устарели, поэтому их лучше заменить на другие стильные модели, которые вы охотно проносите весь сезон. Неудачная одежда испортит вам образ и доставит дискомфорт, поэтому лучше распрощайтесь с ней один раз и навсегда!

Пик популярности отдельного наряда и обуви уже прошел, поэтому лучше их заменить на что-то более актуальное. Дизайнеры представили немало стильных вещей, поэтому вам точно будет из чего выбрать.

Брюки в клетку

Такие брюки были модными очень давно. Если в прошлом году популярными были клетчатые рубашки, то этот тренд касался исключительно этого наряда, а вот брюки в клетку считаются устаревшими. На платформах онлайн-объявлений можно найти много вариантов брюк по дешевой цене, но покупать их мы однозначно не рекомендуем.



Антитрендовые вещи 2024 года / Фото Pinterest

Болеро

Эта вещь тоже была популярной более 10 лет назад. Болеро надевали сверху под майки, однако в 2024 году такой наряд является абсолютным антитрендом, поэтому даже не думайте этой вещью дополнять свои образы.



Антитрендовый наряд 2024 года / Фото Pinterest

Туфли с открытым носком

Обувь на каблуках с открытым носком когда-то были в моде, но теперь они совсем не модны. Лучше выбирать базовые туфли-лодочки или босоножки с тонкими ремешками.



Антитрендовые вещи 2024 года / Фото Pinterest

В основном антитрендовая одежда воспринимается, как неуместная в образе. Именно поэтому лучше ее избегать, чтобы не выглядеть смешно и старомодно.