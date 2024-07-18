Наряды, которые никогда не выйдут из моды: 5 вещей, которые вы будете носить всегда

Наш гардероб состоит не только из трендовых вещей, но и нарядов, которые никогда не выйдут из моды и всегда будут популярны.

Базовые вещи являются не только основой наших образов, но и гарантией того, что эти вещи будут актуальными всегда, пишет Fashion 24. Кроме того, они очень просты в стилизации и сочетаются с любым нарядом и обувью.

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К капсуле "вечного гардероба" принадлежит несколько вещей, которые можно носить в любое время и оставаться при этом стильными и модными.

Блейзер

Даже летом нам не обойтись без блейзера. В вечернее время надевайте его к брюкам палаццо и топам или к вязаному платью-кроше.

Прямые джинсы

Классические базовые джинсы голубого цвета – бессмертная классика. В вашем гардеробе может быть немало цветов и фасонов, но пусть первенство всегда возглавляют прямые джинсы на высокой посадке.

Белая рубашка

Рубашка белого цвета подойдет для любого события. Носите ее поверх топа или майки или надевайте сверху к платью. Такая рубашка не выйдет из моды и всегда будет актуальной.

Черная сумка

Ни один образ не обходится без черной классической сумки. Она станет дополнением к базовым и трендовым аутфитам.

Бельевое платье

Из года в год из моды не выходит шелковое платье на тонких бретельках. Выбирайте для себя нюдовые или яркие оттенки или выбирайте гороховый или леопардовый принт, который соответствует последним тенденциям.

Добавляйте к этим вещам обувь, которая также всегда остается в моде – это сандалии, балетки, вьетнамки, босоножки и кроссовки.