Теплое время года очень стремительно начинается, пишет 24 Канал. Если осенью дни каждый раз становятся холоднее, то весной мы не успеваем надеть пальто, как его сразу надо менять тренчем, а то и вообще уже дополнять образы только джинсовой курткой.

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Похожая ситуация происходит с обувью. Сапоги и кроссовки мы смело можем сменить на балетки и босоножки уже в начале мая. Чтобы быть в курсе модных вещей на теплое время, советуем вам ознакомиться с популярной подборкой обуви.

Сетчатые балетки

В прошлом году произошел настоящий камбэк балеток, и теперь нам без них не обойтись. Эксперты советуют сосредоточить свое внимание на сетчатых моделях, которые будут для вас крайне необходимыми в летнее время, когда будет очень жарко, ведь позволят ноге дышать.



Модная обувь на весну / Фото Pinterest

Мэри Джейн

Балетки Мэри Джейн – также будут продолжать быть популярными. Эту милую обувь с ремешком полюбили все модницы и инфлюенсеры. Делайте ставку на кожаные или замшевые балетки с ремешком, которые можно приобрести в Zara или Reserved.



Модная обувь на весну / Фото Pinterest

Босоножки

На весенне-летнюю пору выбирайте базовые классические босоножки в черном цвете. Это классика, которая никогда не выйдет из моды, поэтому благодаря такой обуви вы сделаете выгодное капиталовложение в свой гардероб. Правда, на собственный вкус вы можете отталкиваться от каблуков и носить такие босоножки, которые вам нравится – на низких или средних каблуках.



Модная обувь на весну / Фото Pinterest

Цветные кроссовки

Огромная популярность кроссовок Adidas Samba привела к тому, что потребители облюбовали себе обувь с серым носком и черными полосками. Из-за того, что их почти невозможно было приобрести в определенный период, девушки начали покупать более демократичный вариант Adidas Gazelle. После этого мода на белые кроссовки никуда не исчезла, но и цветную обувь также невозможно обойти вниманием.



Модная обувь на весну / Фото Pinterest