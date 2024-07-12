Вещи с драпировкой – это один из ключевых трендов 2024 года. Они выглядят очень женственно и являются комфортными, а девушки чувствуют себя в таком наряде расслабленно.

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Трендовые образы с драпированными топами

Драпировка добавляет наряду расслабленности и текстуры, какого-то определенного более живого вида. К тому же складки ткани удачно корректируют фигуру, повторяя ее изгибы. Оно способно замаскировать неровности и создать более выгодный силуэт.

Топы с драпировкой подходят для разных случаев - от повседневной носки до торжественных мероприятий. Они легко сочетаются с различными элементами гардероба от джинсов до юбок и брюк. Девушки чаще всего сочетают драпированные топы именно с этими элементами гардероба.

Если в вашем гардеробе уже есть платье, попробуйте добавить еще и топ и вы точно не прогадаете. Дизайнеры выпустили много интересных вариантов, которые точно вам понравятся. Среди цветов модницы наибольшую ставку делают на топ молочного, голубого и черного цвета. Вы можете охотно создавать монохромные, ахроматические аутфиты или добавлять к базовому низу яркий верх.



Красивые образы с топами на лето 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы с топами на лето 2024 / Фото Pinterest



Красивые образы с топами на лето 2024 / Фото Pinterest



Модные образы с топами на лето 2024 / Фото Pinterest



Красивые образы с топами на лето 2024 / Фото Pinterest

Мода на драпировку пришла к нам из 90-х годов. В то время носить драпированные платья было очень популярно. В этом же сезоне мода на такой изысканный наряд снова вернулась, поэтому рекомендуем не упускать возможности примерить на себе такую интересную вещь.