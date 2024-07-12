Речі з драпіруванням – це один з ключових трендів 2024 року, пише Fashion 24. Вони виглядають дуже жіночно та є комфортними, а дівчата почувають себе в такому вбранні розслаблено.

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Трендові образи з драпірованими топами

Драпірування додає вбранню розслабленості та текстури, якогось певного живішого вигляду. До того ж складки тканини вдало коригують фігуру, повторюючи її вигини. Воно здатне замаскувати нерівності та створити більш вигідний силует.

Топи з драпіруванням підходять для різних випадків - від повсякденного носіння до урочистих заходів. Вони легко поєднуються з різними елементами гардероб від джинсів до спідниць та штанів. Дівчата найчастіше поєднують драпіровані топи саме з цими елементами гардероба.

Якщо у вашому гардеробі вже є сукня, спробуйте додати ще й топ і ви точно не прогадаєте. Дизайнери випустили багато цікавих варіантів, які точно вам сподобаються. Серед кольорів модниці найбільшу ставку роблять на топ молочного, блакитного та чорного кольору. Ви можете залюбки створювати монохромні, ахроматичні аутфіти чи додавати до базового низу яскравий верх.



Красиві образи з топами на літо 2024 / Фото Pinterest



Актуальні образи з топами на літо 2024 / Фото Pinterest



Красиві образи з топами на літо 2024 / Фото Pinterest



Модні образи з топами на літо 2024 / Фото Pinterest



Красиві образи з топами на літо 2024 / Фото Pinterest

Мода на драпірування прийшла до нас з 90-х років. У той час носити драпіровані сукні було дуже популярно. Цього ж сезону мода на таке вишукане вбрання знову повернулася, тож рекомендуємо не оминати нагоди приміряти на собі таку цікаву річ.