Фасонов джинсов есть немало, поэтому независимо от того, что подходит конкретному типу фигуры, вы можете выбирать то, что вам нравится. С джинсами можно много экспериментировать, впрочем советуем обратить внимание на конкретные пары джинсов, которые подойдут к типу вашего типа фигуры.

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Песочные часы и прямоугольник

Девушкам с таким типом фигуры подойдет любая модель. Благодаря тому, что фигура пропорциональная, не придется ничего компенсировать.



Советы по подбору джинсов к типу фигуры / Фото из инстаграма Pump Your Style

Активные бедра

Стилисты советуют выбирать джинсы клеш или прямые модели, чтобы скорректировать особенность фигуры. В случае, если вы хотите подчеркнуть свою изюминку, тогда выбирайте джинсы клеш от колена.



Стилисты рассказали, как подобрать джинсы к типу фигуры / Фото из инстаграма Pump Your Style

Активные плечи

Девушкам, которые имеют массивный верх и узкие бедра, лучше выбирать широкие джинсы, джинсы клеш или карго. Эти модели помогут добавить объема в бедрах и сбалансировать фигуру.



Советы по подбору джинсов к типу фигуры / Фото из инстаграма Pump Your Style

Активный живот

Девушкам стоит подбирать для себя расширенные прямые джинсы и джинсы трубы со средней или высокой посадкой.



Стилисты рассказали, как подобрать джинсы к типу фигуры / Фото из инстаграма Pump Your Style

Длина и рост

Прямые модели джинсов должны заканчиваться немного выше щиколотки. Эта длина визуально добавляет несколько лишних сантиметров в росте. Выбирая джинсы клеш – ориентируйтесь на обувь с которой вы будете их носить. Штанина должна заканчиваться на 2 – 3 сантиметра от пола или же подол должен быть ровный с полом.



Советы по подбору джинсов к типу фигуры / Фото из инстаграма Pump Your Style

Посадка

Высокая посадка создает правильные пропорции (короткий торс, длинные ноги) и подходит всем типам фигуры. Средняя посадка подойдет обладательницам активного живота, а низкая посадка укоротит рост и может добавить объема в бедрах.



Стилисты рассказали, как подобрать джинсы к типу фигуры / Фото из инстаграма Pump Your Style

Джинсы – популярный элемент гардероба, но летом можно заменить их широкими костюмными брюками, спортивными штанами, пижамными штанами в полоску, штанами капри.