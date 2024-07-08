Fashion-вдохновение: 5 летних образов Жюли Феррери, которые вы захотите повторить
Источник:Жюли Феррери
Инстаграм-аккаунт француженки Жюли Феррери наполнен многими красивыми образами, откуда можно черпать идеи для вдохновения. Ее личный профиль можно назвать онлайн-гидом для тех, кто хочет найти для себя лаконичный и сдержанный аутфит.
Архитектор и модный инфлюенсер проживает на острове Корсика в городе Аяччо. В этом живописном уголке мира Жюли демонстрирует свои безупречные образы, которые идеально подойдут на летнее время.
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Феррери удачно сочетает базовые элементы гардероба с яркими вещами. Девушка не боится экспериментов и создает непревзойденные образы. Француженка ежедневно вдохновляет 700 тысяч подписчиков интересными образами, которые можно достаточно легко повторить.
Недавно Жюли опубликовала публикацию со своими летними образами, поэтому мы выделили 5 аутфитов, которые вы сможете повторить в июле.
Топ + шорты
Голубой хорошо сочетается с белыми цветами, поэтому надевайте к такому топу белые шорты и рубашку оверсайз сверху. Для удобства на низ берите шлепанцы и завершайте look соломенной сумкой.
Красивые образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери
Рубашка + шорты
Надевайте рубашку под бра, а на низ – черные шорты. Чтобы образ был интереснее, примерьте трендовые балетки в сеточку яркого цвета.
Эффектные образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери
Платье миди + интересная сумка
Жюли Феррери обожает зеленые оттенки, однако они могут подойти не всем, поэтому в таком случае советуем выбирать классическое платье и довершать его интересной сумкой, которая будет в образе главной изюминкой.
Стильные образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери
Рубашка в полоску + шорты
Вместо классической рубашки белого цвета, выбирайте полосатый вариант и дополняйте образ мюлями на каблуках.
Модные образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери
Яркое платье + леопардовая обувь
Красный цвет все еще остается хитом 2024 года, как и леопардовый принт. Поэтому по примеру Жюли попробуйте повторить такой же образ.
Красивые образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери
Помните, что важным в создании образа является ваш личный стиль, поэтому полагайтесь только на него. Черпать вдохновение – это полезно, но не забывайте о том, что образ должен демонстрировать ваше видение наряда на себе.