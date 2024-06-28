Черно-белые наряды –тренд, который никогда не выйдет из моды: подборка эффектных образов от модниц

В моду входят и выходят разные оттенки, впрочем всегда актуальными будут оставаться только два базовых цвета – черный и белый. Эта бессмертная классика будет актуальной на все времена и никогда не выйдет из моды.

Если не знаете, что одеть летом – выбирайте наряды черного и белого цвета и никогда не прогадаете, пишет Fashion 24. В этом сезоне модницы отдают предпочтение белому топу или футболке в сочетании с черным низом – юбкой, шортами или брюками капри.

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Черно-белые наряды – тренд, который не угасает

Черно-белые наряды всегда выглядят элегантно и одновременно просто. Что бы вы ни надели – белое платье с черными туфлями или белую футболку с черными джинсами, в любом случае ваш образ будет изысканно выглядеть.

Вещи черного и белого цвета являются универсальными и подходят для различных случаев – официальных мероприятий или повседневных аутфитов. Вы и сами могли неоднократно замечать, как черный и белый легко адаптируется под различные стили и ситуации.

Контраст черного и белого создает яркий и выразительный look, который позволит выделяться даже несмотря на то, что в образе не будет использовано ярких цветов.



Интересное сочетание в черном и белом цвете / Фото Pinterest



Модное сочетание в черном и белом цвете / Фото Pinterest



Интересное сочетание в черном и белом цвете / Фото Pinterest



Красивое сочетание в черном и белом цвете / Фото Pinterest



Интересное сочетание в черном и белом цвете / Фото Pinterest

Знаменитый модельер Коко Шанель использовала в своих коллекциях сочетание белого и черного. Бренд Chanel до сих пор придерживается этой классики.

Тренд на черное и белое никогда не исчезнет, поэтому добавляйте в свой гардероб футболки, майки, топы и брюки в этих цветах. Модное вдохновение на сочетание этих вещей ищите на страницах модных блогеров или на любых других fashion-платформах, где сможете найти множество интересных и красивых стилизаций.