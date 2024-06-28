Якщо не знаєте, що одягнути влітку – обирайте вбрання чорного та білого кольору і ніколи не прогадаєте, пише Fashion 24. Цього сезону модниці віддають перевагу білому топу чи футболці в поєднанні з чорним низом – спідницею, шортами чи штанами капрі.

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Чорно-біле вбрання – тренд, який не згасає

Чорно-біле вбрання завжди виглядає елегантно та водночас просто. Що б ви не одягнули – білу сукню з чорними туфлями чи білу футболку з чорними джинсами, в будь-якому випадку ваш образ буде вишукано виглядати.

Речі чорного та білого кольору є універсальними та підходять для різних випадків – офіційних заходів чи повсякденних аутфітів. Ви й самі могли неодноразово помічати, як чорний та білий легко адаптується під різні стилі та ситуації.

Контраст чорного та білого створює яскравий та виразний look, який дозволить виділятися навіть попри те, що в образі не буде використано яскравих кольорів.



Цікаве поєднання в чорному та білому кольорі / Фото Pinterest



Модне поєднання в чорному та білому кольорі / Фото Pinterest



Цікаве поєднання в чорному та білому кольорі / Фото Pinterest



Красиве поєднання в чорному та білому кольорі / Фото Pinterest



Цікаве поєднання в чорному та білому кольорі / Фото Pinterest

Знаменита модельєрка Коко Шанель використовувала у своїх колекціях поєднання білого та чорного. Бренд Chanel досі дотримується цієї класики.

Тренд на чорне та біле ніколи не зникне, тож додавайте у свій гардероб футболки, майки, топи та штани в цих кольорах. Модне натхнення на поєднання цих речей шукайте на сторінках модних блогерів чи на будь-яких інших fashion‑платформах, де зможете віднайти безліч цікавих та красивих стилізацій.