Вышиванка для Усика: история создания рубашки для чемпиона мира от бренда MARYLU by Nazarchuk

Александр Усик, который в историческом бою победил британца Тайсона Фьюри, стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке. Боксер демонстрировал несокрушимость не только на ринге, но и в кулуарах боя в Эр-Рияде своим внешним видом.

На церемонию взвешивания Усик пришел в яркой красной вышиванке с изображением украинского воина Александра Мациевского, который является символом победы народа Украины. Эту уникальную рубашку для Усика сшил украинский международный бренд MARYLU by Nazarchuk.

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На передней части эксклюзивной вышиванки для Александра Усика - вышивка черными нитками со славянским орнаментом "Алатырь" – символ Бога-Творца. Он связывает все стороны света и обозначает баланс, гармонию и равновесие, которые так важны перед поединком.



Уникальная вышиванка для Александра Усика / Фото из пресс-службы

На спине рубашки – вышитый портрет украинского военнопленного Александра Мациевского, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине!". Рядом с изображение Героя – стихотворение Александра Усика, который он посвятил казненному бойцу.

Каждый украинец знает историю изображенного Героя, но за рубежом таких единицы. Поэтому мы и создали эту вышиванку для Александра Усика - с целью, чтобы весь мир узнал об украинском воине Александре Мациевском. Чтобы как можно больше людей интересовались и спрашивали: "Что означает этот портрет?",

– рассказали львовские дизайнеры бренда MARYLU by Nazarchuk Марьяна и Марта Назарчук.

Уникальная вышиванка в подарок для чемпиона мира Александра Усика была создана во львовском ателье бренда MARYLU by Nazarchuk за рекордные 2 недели.

"Авторская вышивка, создана с любовью и честью в память Героя, который навсегда в сердцах у каждого Украинца. Впоследствии мы узнали, что в древности казаки перед важным боем надевали именно красный цвет. Поэтому наша вышиванка стала для Усика еще и победной", – добавили дизайнеры.



Уникальная вышиванка для Александра Усика / Фото из инстаграма боксера

Вышиванку от для Александра Усика в Саудовскую Аравию привезла украинский телепродюсер Оксана Гнатишин. В ближайшее время основательницы бренда планируют передать вышитый портрет Александра Мациевского его матери.