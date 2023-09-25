Как носить куртку-косуху осенью в 2023 году: 20 оригинальных идей

25 сентября 2023, 17:35
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Куртка-косуха в этом сезоне будет оставаться популярной. Она считается универсальной и подходит почти под любой образ. Ниже смотрите идеи, с какой одеждой ее можно стильно соединить.

24 Канал подготовил подборку по фото, как носить куртку-косуху этой осенью. Мы собрали пять основных вариантов комбинации.

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Как носить куртку-косуху

  • С обтягивающими брюками

Такие кожаные куртки прекрасно сочетаются с классическими прямыми или обтягивающими брюками. Это могут быть джинсы, кожаные штаны и т.д. Например, модель Хайли Бибер любит носить косуху с черными скинами.


Хейли Бибер в кожаной куртке / Фото classicallycait.com


Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей
 


Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей

  • С широкими брюками

Также косуху можно совмещать косуху с широкими брюками или даже спортивными брюками. Для таких образов лучше выбирайте удлиненную модель или оверсайз-куртку.


Как носить куртку-косуху с брюками / Фото thestylepanorama.com


Как носить куртку-косуху с джинсами / Фото classicallycait.com


Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей

  • С платьем

Сочетать косуху можно с платьем, это разбавит элегантный образ и придаст дерзости. Куртку можно одевать до мини-платья, удлиненной модели или с асимметричной юбкой. Для look лучше берите однотонную черную или коричневую куртку-косуху.


Как носить куртку-косуху с платьем / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с платьем / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с платьем / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с платьем / Фото из соцсетей

  • С юбкой

Куртка-косуха легко комбинирована и с джинсовой юбкой, короткими вариантами или слегка расклешенной длинной моделью. Не бойтесь экспериментировать и совмещать контрастные оттенки.


Как носить куртку-косуху с юбкой / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с юбкой / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с юбкой / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с юбкой / Фото из соцсетей

  • С шортами

Также можно сделать креативный образ, соединив куртку-косуху и кожаные или джинсовые шорты. К этому прибавьте высокие кроссовки или ботфорты. Такой стиль привлечет внимание окружающих.


Как носить куртку-косуху с шортами / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с шортами / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с шортами / Фото из соцсетей


Как носить куртку-косуху с шортами / Фото из соцсетей

Автор: Марія Бондар