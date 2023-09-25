24 Канал подготовил подборку по фото, как носить куртку-косуху этой осенью. Мы собрали пять основных вариантов комбинации.

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Как носить куртку-косуху

С обтягивающими брюками

Такие кожаные куртки прекрасно сочетаются с классическими прямыми или обтягивающими брюками. Это могут быть джинсы, кожаные штаны и т.д. Например, модель Хайли Бибер любит носить косуху с черными скинами.



Хейли Бибер в кожаной куртке / Фото classicallycait.com



Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей





Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей

С широкими брюками

Также косуху можно совмещать косуху с широкими брюками или даже спортивными брюками. Для таких образов лучше выбирайте удлиненную модель или оверсайз-куртку.



Как носить куртку-косуху с брюками / Фото thestylepanorama.com



Как носить куртку-косуху с джинсами / Фото classicallycait.com



Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с брюками / Фото из соцсетей

С платьем

Сочетать косуху можно с платьем, это разбавит элегантный образ и придаст дерзости. Куртку можно одевать до мини-платья, удлиненной модели или с асимметричной юбкой. Для look лучше берите однотонную черную или коричневую куртку-косуху.



Как носить куртку-косуху с платьем / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с платьем / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с платьем / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с платьем / Фото из соцсетей

С юбкой

Куртка-косуха легко комбинирована и с джинсовой юбкой, короткими вариантами или слегка расклешенной длинной моделью. Не бойтесь экспериментировать и совмещать контрастные оттенки.



Как носить куртку-косуху с юбкой / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с юбкой / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с юбкой / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с юбкой / Фото из соцсетей

С шортами

Также можно сделать креативный образ, соединив куртку-косуху и кожаные или джинсовые шорты. К этому прибавьте высокие кроссовки или ботфорты. Такой стиль привлечет внимание окружающих.



Как носить куртку-косуху с шортами / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с шортами / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с шортами / Фото из соцсетей



Как носить куртку-косуху с шортами / Фото из соцсетей