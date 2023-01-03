Семейство Кардашян-Дженнер на протяжении многих лет ездит на новогодние каникулы отдыхать в горнолыжный курорт Аспен.

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Так, накануне в объективы папарацци попала знаменитость Кайли Дженнер. 25-летняя светская львица примерила стильный образ из трендовых элементов гардероба.

Представительница клана Кардашян-Дженнер надела длинную бордовую дубленку с овчиной и широкие джинсы. Удлиненные дубленки только начинают набирать популярность, впрочем к концу зимы их будут носить все знаменитости и модницы.

Инфлюэнсерша удивила выбором джинсов на горнолыжном курорте. Кайли надела джинсы с большими разрезами, обнажившими ногу. Даже вечером звезда надела темно-коричневые очки, подходившие к ее коричневым перчаткам.

Модница распустила волосы и дополнила свой зимний look белой сумкой на плече.



Трендовый образ Кайли Дженнер / Фото с Instagram