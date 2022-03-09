Ювелирная компания пожертвовала 1 миллион долларов США для Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, помогающего детям в Украине.

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Кроме этого бренд остановил свою деятельность на территории России и Беларуси, осуждая вражеские нападения оккупанов, которые цинично обстреливают мирных жителей, разрушают детские больницы и роддома, в которых находятся новорожденные малыши.

"Мы хотим помочь детям Украины и их семьям в этом ужасном конфликте. Им нужны убежище, вода, еда, лекарства, безопасные места и другая поддержка, чтобы пережить кризис. Работа ЮНИСЕФ очень важна и крайне нужна", – отметил Александр Лацик, генеральный директор Pandora.



Бренд Pandora перечислил Украине 1 миллион долларов / Фото с Vogue