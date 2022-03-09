Ювелірна компанія пожертвувала 1 мільйон доларів США для Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, який допомагає дітям в Україні.

Читайте також Мама дизайнерки Лілії Літковської тікала з Бучі, зіштовхуючись з танками: героїчна історія

Окрім цього, бренд зупинив свою діяльність на території Росії та Білорусі, засуджуючи ворожі напади окупанів, які цинічно обстрілюють мирних мешканців, руйнують дитячі лікарні та пологові будинки, в яких перебувають новонароджені малюки.

"Ми хочемо допомогти дітям України та їхнім родинам у цьому жахливому конфлікті. Їм потрібні притулок, вода, їжа, ліки, безпечні місця та інша підтримка, щоб пережити кризу. Робота ЮНІСЕФ надзвичайно важлива та вкрай потрібна", – зазначив Олександр Лацик, генеральний директор Pandora.



Бренд Pandora перерахував Україні 1 мільйон доларів / Фото з Vogue