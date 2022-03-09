Город Буча в Киевской области – полностью захвачен войсками РФ, как и другие города – Ирпень, Ворзель, Гостомель, Забучье. Эти города являются эпицентром гуманитарной катастрофы, а вражески е окупанты срывают необходимый зеленый коридор, не давая возможности оказаться в безопасном месте.

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Известно, что сегодня, 9 марта, в Киевской области открывают гуманитарный коридор . Министерша Ирина Верещук сообщила, что он будет работать до 21:00.

Но мама украинского дизайнера потеряла надежду на согласование договоренных маршрутов, поэтому решила бежать из Бучи самостоятельно еще вчера. Героическую историю про свою маму Лилия Литковская рассказала читателям в инстаграмме.

Дизайнер отметила, что мама самостоятельно убегала 3 часа с собакой, скрываясь от вражеских танков.

Друзья! Моя мама бежала из Бучи в Романовку. Бегла одна 3 часа со своей собакой. И добежала. На ее пути встречались танки, она пересиживала в разбитых домах, пряталась за деревьями. И это она сделала. Мама, ты мой герой на всю жизнь! Спасибо каждому за помощь! Спасибо моему любимому Саше, который в тот момент эвакуировал людей, ждал ее и молился вместе со мной,

– рассказала Лилия Литковская.



Лилия Литковская рассказала историю своей мамы / Фото с инстаграм-сторез

В своем инстаграм-сторис она также опубликовала сообщение "Один день из оккупированной Бучи".

Многие люди до сих пор сидят в укрытиях, подвалах и домах. Еды нигде нет. Оккупанты все разграбили. Все коммуникации не работают. Некоторые жители города на свой страх и риск вышли на улицу в поисках помощи, воды или еды. Говорят, что в пешеходов перестали стрелять, но бывают случаи.

Оккупанты Ни в коем случае нельзя садиться за руль автомобиля. Расстреливают без предупреждения даже автомобили с красным крестом или с надписью "дети". Врагу все равно кого убивать.

Оккупанты продолжают убеждать людей, что удачная их бросила и они никому не нужны. Адекватные люди стараются не падать духом и помогают друг другу. Во дворах ЖК жители организуют полевые кухни и делятся всем, что есть.