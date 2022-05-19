Юлия Магдыч создала патриотическую коллекцию вышиванок в сине-желтых цветах: роскошные фото

Знаменитая украинская дизайнерша Юлия Магдыч презентовала новые изделия из своей коллекции, которая зародилась во время войны. В сети поклонники бренда уже могут увидеть первые работы – вышиванку и эффектное длинное платье.

Украинские дизайнеры не только взялись поднимать экономику нашей страны с первых дней войны, но начали создавать новые коллекции. За время войны в Украине Юлия Магдыч сшила новую коллекцию патриотических вышиванок. По словам дизайнера, она почувствовала, что именно сейчас ее новая коллекция будет актуальна. О патриотических вышиванках Юлия Магдыч рассказала 24 каналу.

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Сейчас мы сделали патриотическую коллекцию в желто-синей гамме. Я чувствую, что сейчас она будет актуальна. И если раньше желто-голубые платья пользовались спросом, но это было так нарочито патриотично – уместно, например, на День Независимости, то сейчас это уже такой, кажется, манифест. Эти цвета развеваются во всем мире, и у нас так же – это наш манифест свободы, манифест украинскости,

– рассказала Юлия Магдич.

Полное интервью читайте вскоре в рамках проекта "Интервью 24".

В своем инстаграмме Юлия Магдыч опубликовала эффектное фото в роскошном желтом платье с синими цветочками и популярными синими кутасами, которые создает отдельный человек.

Знаменитость предстала перед камерой на фоне голубого неба и желтого поля, поздравив поклонников с Днем вышиванки.

"Поздровляю вас с Днем вышиванки! В этом году на свой уже профессиональный праздник загадываю несколько желаний. Победа и только победа. Молниеносная, уверенная, триумфальная. Возрождение после победы. Культурное, промышленное, образовательное. Ну и, может, удивлю вас этим, потому что никогда не говорю о личном – семья и дети – потому что нас должно быть 52 миллиона" – написала Магдыч.



Вышиванка из новой коллекции Юлии Магдыч / Фото из инстаграммы

Накануне на странице бренда Yuliya Magdych появился кадр в короткой желтой вышитой рубашке с синими узорами. Юлия сделала символическое фото у дерева, которое посадил ее дедушка.

"Эти деревья садил мой дед Владимир, как я была ребенком. Он вообще был как Моисей: как даже воткнет сухую палку в землю – она расцветет. Ждал ли он, что я буду любоваться их цветом во время войны? Но деревья цветут – и Украина расцветет ! На мне рубашка "Розы" из новой коллекции", – говорится в сообщении бренда.



Вышиванка из новой коллекции Юлии Магдыч / Фото из инстаграммы