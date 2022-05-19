Українські дизайнери не лише взялися піднімати економіку нашої країни з перших днів війни, але й почали створювати нові колекції. За час війни в Україні Юлія Магдич пошила нову колекцію патріотичних вишиванок. За словами дизайнерки, вона відчула, що саме зараз її нова колеція буде актуальною. Про патріотичні вишиванки Юлія Магдич розповіла 24 каналу.

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Зараз ми зробили патріотичну колекцію в жовто-синій гамі. Я відчуваю, що зараз вона буде актуальною. І якщо раніше жовто-блакитні плаття користувались попитом, але це було так нарочито патріотично – доречно, для прикладу, на День Незалежності, то зараз це вже такий, здається, маніфест. Ці кольори майорять в цілому світі, і в нас так само – це наш маніфест свободи, маніфест українськості,

– розповіла Юлія Магдич.

Повне інтерв’ю читайте незабаром в рамках проєкту "Інтерв’ю 24".

У своєму інстаграмі Юлія Магдич опублікувала ефектну світлину в розкішній жовтій сукні з синіми квітами братчиками та популярними синіми кутасиками, які створює окрема людина.

Знаменитість постала перед камерою на тлі блакитного неба та жовтого поля, привітавши прихильників з Днем вишиванки.

"Вітаю вас з Днем вишиванки! Цьогоріч на своє вже професійне свято загадую кілька бажань. Перемога і тільки перемога. Блискавична, впевнена, тріумфальна. Відродження після перемоги. Культурне, промислове, освітнє. Ну і, може подивую вас цим, бо ніколи не говорю про особисте, - сім‘я та діти - бо нас має бути 52 мільйони" – написала Магдич.



Вишиванка з нової колекції Юлії Магдич / Фото з інстаграму

Напередодні на сторінці бренду Yuliya Magdych з’явився кадр у короткій жовтій вишиванці з синіми узорами. Юлія зробила символічне фото біля дерева, яке посадив її дідусь.

"Ці дерева садив мій дідо Володимир, як я була дитиною. Він взагалі був як Мойсей: як навіть встромить суху палку в землю - вона розквітне. Чи чекав він, що я милуватимусь їх квітом у часи війни? Та дерева цвітуть – й Україна розквітне! На мені сорочка "Ружі" з нової колекції", – йдеться в дописі бренду.



Вишиванка з нової колекції Юлії Магдич / Фото з інстаграму