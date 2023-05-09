В этом году дизайнеры представили большой выбор юбок, пишет 24 канал. Все мы уже знаем о трендовых джинсовых юбках и мини-юбках с плиссированием, а теперь рассмотрим другие фасоны, которые не менее актуальны.

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Даже если в вашем гардеробе уже есть юбки, это не помешает добавить еще одну единицу, которая станет украшением к вашему аутфиту. Да и грех не приобрести этим летом юбки из нашей подборки, ведь они просто удивительны.

Представленные дизайнерами юбки подойдут для смелых модниц, которые не боятся создавать роскошные образы, привлекающие внимание окружающих.

Не ограничивайте себя в юбках этого сезона, прибавьте к своему образу немного праздничности и элегантности. Выбрать интересную модель для ваших аутфитов вам поможет подборка актуальных юбок, которые уже носят ведущие фешионисты.

Макси

Трендсеттерки уже нам доказали, что лучшей юбкой этого сезона является макси. Ее легко интегрировать в гардероб и носить с любым верхом – футболкой, майкой, лонгсливом, рубашкой и жакетом, а также с обувью, которую вы больше всего любите – лоферами, кроссовками или босоножками.



Модные юбки на лето 2023 / Фото из Pinterest



Модные юбки на лето 2023 / Фото из Pinterest

На низкой посадке

Ретро-тренд на юбке с низкой посадкой уже завоевал любовь у звезд стритстайла. Такие юбки должны быть ниже колен, а то и вовсе размера макси.



Модные юбки на лето 2023 / Фото из Pinterest



Модные юбки на лето 2023 / Фото из Pinterest



Модные юбки на лето 2023 / Фото из Pinterest

Хвост русалки

Среди актуальных юбок на лето оказалась "эстетика русалок" – mermaidcore, для которой характерны юбки, напоминающие хвост русалки.



Модные юбки на лето 2023 / Фото из Pinterest



Модные юбки на лето 2023 / Фото из Pinterest



Модные юбки на лето 2023 / Фото из Pinterest



Модные юбки на лето 2023 / Фото из Pinterest