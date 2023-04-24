Юная актриса Эвер Габо Андерсон получила главную роль Венди в диснеевском приключенческом фильме "Питер Пен и Венди". Старшая дочь голливудской суперзвезды уже последние несколько лет делает свои шаги в киноиндустрии и моделинге.

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Она стала лицом и послом модного итальянского бренда Miu Miu, а теперь сияет перед фотографами на премьере фильма с ее участием в главной роли.

На премьеру фильма дочь Милы Йовович прилетела в Лондон. Она примерила стильное голубое платье с широкими бретелями и цветочными аппликациями бренда Miu Miu. Свой образ она дополнила серебристой сумкой и черными босоножками на массивном каблуке. Передние пряди волос Эвер собрала и закрепила синим бантиком.



Эвер Андерсон в платье Miu Miu / Фото с Instagram



Эвер Андерсон в платье Miu Miu / Фото с Instagram

В 9-летнем возрасте Эвер снялась для обложки Vogue Bambini. В том же возрасте она дебютировала в кино в фильме ее отца Пола Андерсона "Обитель зла: Последняя глава". В последние годы актерская карьера Эвер развивается очень активно: она сыграла молодую Наташу Романофф в фильме Marvel "Черная вдова", а также получила главную роль Венди Дарлинг в фильме "Питер Пен и Венди".