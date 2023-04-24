Юна акторка Евер Габо Андерсон отримала головну роль Венді у діснеївському пригодницькому фільмі "Пітер Пен і Венді". Старша донька голлівудської суперзірки вже останні кілька років робить свої кроки в кіноіндустрії та моделінгу.

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Вона стала обличчям та амбасадоркою модного італійського бренду Miu Miu, а тепер сяє перед фотографами на прем’єрі фільму з її участю у головній ролі.

На прем’єру стрічки донька Міли Йовович прилетіла в Лондон. Вона приміряла стильну блакитну сукню з широкими бретелями та квітковими аплікаціями від бренду Miu Miu. Свій образ вона доповнила сріблястою сумкою та чорними босоніжками на масивних підборах. Передні пасма волосся Евер зібрала та закріпила синім бантиком.



Евер Андерсон у сукні Miu Miu / Фото з Instagram



Евер Андерсон у сукні Miu Miu / Фото з Instagram

У 9-річному віці Евер знялася для обкладинки Vogue Bambini. У тому ж віці вона дебютувала у кіно у фільмі її батька Пола Андерсона "Оселя зла: Остання глава". В останні роки акторська кар'єра Евер розвивається дуже активно: вона зіграла молоду Наташу Романофф у фільмі Marvel "Чорна вдова", а також отримала головну роль Венді Дарлінг у фільмі "Пітер Пен та Венді".