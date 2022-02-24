"Это моя страна и дом" Руслан Багинский перевел в фонд "Вернись живым" 1,5 миллиона гривен

Дизайнер известных на весь мир кепи и шляп Руслан Багинский перечислил на нужды украинской армии 1,5 миллиона гривен.

Ночью, 24 февраля, Россия совершила полномасштабное нападение на Украину. Страна-агрессор, вторглась на территорию северных, восточных и южных областей Украины и нанесла авиационные и артиллерийские удары по военным объектам и военным формированиям Украины.

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Весь мир выражает поддержку Украине, осуждая действия главы Кремля. В стороне не остаются и известные украинцы – певцы, телеведущие, актеры и дизайнеры.

В нелегкое для Украины время основатель бренда Ruslan Baginskiy перечислил на нужды украинской армии 1,5 миллиона гривен. В социальной сети дизайнер опубликовал откровенное сообщение, рассказывая о собственных переживаниях.

"Вчера я подготовил для публикации длинное письмо моим друзьям со всего мира. Я хотел вам рассказать больше об истории Украины – настоящую, а не манипулятивный версию из фантазии Путина, хотел попросить каждого в России использовать свой голос и не бояться кричать, я хотел поделиться нашими планами и сказать, что нас не запугать. Сегодня это уже не имеет никакого смысла", – рассказал Руслан Багинский.

Дизайнер написал, что проснулся сегодня от взрывов в центре Киева и сразу позвонил маме. Руслан попросил команду остаться дома.

"А потом я решил – тебе не победить. Тебе не за что бороться, кроме твоих нездоровых амбиций. Мне есть за что бороться. Это моя страна. Это мой дом. Украина помогла мне стать тем, кем я являюсь. Мои друзья живут здесь. Все мои близкие. Моя талантливая команда. Мы не сдаемся, потому что мы заслуживаем мира. Мы заслуживаем будущего. Твое будущее – за решеткой. В одиночестве", – написал дизайнер.

Львовянин отметил, что верит в Вооруженные Силы Украины и поддерживает нашу власть.

Мы не поддерживаем войну, но сегодня мир нуждается в нашей защите. Бренд Ruslan Baginskiy сегодня перевел 1 500 000 гривен в фонд "Вернись живым", и я призываю присоединиться. Это наш дом. Эту часть истории тебе не переписать. Слава Украине,

– написал дизайнер.

Напомним, Руслан Багинский уже не в первый раз жертвует деньги. В 2020 году дизайнер передал один миллион гривен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова и Коломыйскую центральную районную больницу. Средства были выделены на необходимое медицинское оборудование, которое помогает в борьбе с коронавирусом.

Деньги на украинскую армию перечисляют и другие известные дизайнеры. Несколько дней назад львовская фэшн-фотографиня, дизайнер и основательница бренда СULTNAKED пожертвовала украинской армии 100 тысяч гривен.

! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.