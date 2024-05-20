Невероятно красивая: Jerry Heil очаровала безупречным образом на Каннском кинофестивале

Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil появилась на кинофестивале в Каннах. Певица примерила невероятный образ с украшением на голове.

Jerry Heil выступала на благотворительном мероприятии "Ukrainian Fashion Film Festival", однако перед этим вышла на красную дорожку в вещах от украинских брендов.

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Образ Jerry Heil

Певица надела длинное черное платье с корсетом, пышной юбкой и металлическим акцентом на плече. Ее аутфит дополнял металлическим доспех, похожий на тот, который завершал платье исполнительницы на Евровидении.

Роскошный образ для Jerry Heil разработал украинский бренд GUDU, дизайнером которого является Лаша Мдинарадзе. Аутфит певица дополнила минималистичной металлической сумкой от бренда Sfurato. Украшения от основательницы бренда Екатерины Тутеровой исполнительница также надевала на выступление Евровидения.

Еще одним интересным моментом стало украшение в образе певицы. Она надела на голову изящное украшение, которое прилегало к волосам, открывала лицо и спадала к груди, как колье.



Роскошный образ Jerry Heil / Фото из телеграмм-канала певицы

Эффектный выход понравился многим поклонникам певицы, поэтому они уже успели ее засыпать приятными комментариями:

"Богиня";

"Невероятно прекрасная";

"Очень красивый образ, как будто сказочный";

"Красивая такая";

"Какая нежная. Наша украинская красавица";

"Что за неземная красота? Это незаконно".

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