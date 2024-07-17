Jerry Heil снялась для диджитал-обложки Elle: невероятные кадры с фотосессии
Источник:Elle
Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil появилась на диджитал-обложке издания Elle. Героиня нового номера не только украсила собой глянец, но и снялась в красивой фотосессии.
Для украинского издания Elle Яна Шимаева дала большое интервью, в котором рассказала о своем звездном пути от первого вирусного хита "Охрана, отмена", который принес ей бешеную популярность, до бронзы в финале Евровидения.
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Исполнительница рассказала о своей жизни после Евровидения-2024, изменениях в украинском шоу-бизнесе, собственный лейбл, трансформацию стиля и дружбу с исполнительницей Alyona.Alyona.
Jerry Heil на обложке Elle
На обложке глянца певица позировала в длинном черном платье с бархатным наслоением майки сверху. Платье дополняли сапоги и объемное металлическое колье на шее.
Красивый образ Jerry Heil / Фото Elle
Jerry Heil позировала на сером фоне в студии на камнях с наращенными длинными волосами.
Безупречный образ Jerry Heil / Фото Elle
Певица также примерила интересное платье в нежно-розовом цвете длины макси с драпировкой на юбке и корсетом на талии. Ее аутфит дополняли розовые туфли с острым носком от Prada. Jerry Heil позировала в воинственном образе с мечом в руках.
Модный образ Jerry Heil / Фото Elle
В интервью исполнительница в шутку отметила, что ее "повседневный стиль – это триста тысяч оттенков черного". По ее словам, в этом цвете она чувствует себя очень комфортно.
"Особое предпочтение отдаю максимально простым и несколько строгим, но легким вещам. Из украинских брендов обожаю Litkovska и Ksenia Schnaider. Добавляешь к ним украшения, например SFURATO, – и образ завершен", – добавила певица.
Яна Шимаева также рассказала, что продолжает жить на две страны – США и Украину. Сейчас она работает над социально важными проектами для нашей страны.