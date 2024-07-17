Для украинского издания Elle Яна Шимаева дала большое интервью, в котором рассказала о своем звездном пути от первого вирусного хита "Охрана, отмена", который принес ей бешеную популярность, до бронзы в финале Евровидения.

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Исполнительница рассказала о своей жизни после Евровидения-2024, изменениях в украинском шоу-бизнесе, собственный лейбл, трансформацию стиля и дружбу с исполнительницей Alyona.Alyona.

Jerry Heil на обложке Elle

На обложке глянца певица позировала в длинном черном платье с бархатным наслоением майки сверху. Платье дополняли сапоги и объемное металлическое колье на шее.



Красивый образ Jerry Heil / Фото Elle

Jerry Heil позировала на сером фоне в студии на камнях с наращенными длинными волосами.



Безупречный образ Jerry Heil / Фото Elle

Певица также примерила интересное платье в нежно-розовом цвете длины макси с драпировкой на юбке и корсетом на талии. Ее аутфит дополняли розовые туфли с острым носком от Prada. Jerry Heil позировала в воинственном образе с мечом в руках.



Модный образ Jerry Heil / Фото Elle

В интервью исполнительница в шутку отметила, что ее "повседневный стиль – это триста тысяч оттенков черного". По ее словам, в этом цвете она чувствует себя очень комфортно.

"Особое предпочтение отдаю максимально простым и несколько строгим, но легким вещам. Из украинских брендов обожаю Litkovska и Ksenia Schnaider. Добавляешь к ним украшения, например SFURATO, – и образ завершен", – добавила певица.

Яна Шимаева также рассказала, что продолжает жить на две страны – США и Украину. Сейчас она работает над социально важными проектами для нашей страны.