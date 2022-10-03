Эмили Ротажковски появилась в шляпе от Руслана Багинского на Paris Fashion Week

Американская манекенщица Эмили Ратажковски любит привлекать к себе внимание стильными образами. Знаменитость приехала на Paris Fashion Week, засветившись в шляпе от львовского дизайнера Руслана Багинского.

31-летняя модель на одно из мероприятий на Неделе моды в Париже избрала ковбойский стиль, пишет 24 канал. Она надела широкие синие джинсы и белую базовую майку, дополнив ее объемной кожаной курткой.

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Образ дополнили босоножки черного цвета, а главной изюминкой аутфита стала блестящая шляпа от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Эмили Ратажовски уже не в первый раз одевает шляпу от львовского дизайнера. В ее гардеробе есть еще черная теплая панама, которую она сочетала с объемной байкерской курткой.



Эмили Ратажковски надела шляпу от Руслана Багинского / Фото с Instagram



Эмили Ратажковски надела шляпу от Руслана Багинского / Фото с Instagram

Что известно о Руслане Багинском

Львовский дизайнер создал бренд Ruslan Baginskiy в 2015 году. В 2016 году бренд представил одну из своих наиболее знаковых моделей, которой дали название "Baker Boy Cap". Поклонницами бренда стали всемирно известные знаменитости – Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Мадонна, Белла Хадид, Рози Гантингон-Ватли, Алессандра Амбросио и многие другие.

1 июля 2019 Руслан Багинский дебютировал с кутюрной коллекцией головных уборов во время Недели высокой моды в Париже. В феврале 2020 года первая леди Украины Елена Зеленстка надела головной убор Ruslan Baginskiy на прием к Папе Римскому Франциску.

В августе Руслан Багинский передал шляпу специально создану для британской королевы Елизаветы II голубого цвета с шелковыми цветами, однако Ее Величество так и не успела примерить произведение украинского дизайнера.

В первый день войны основатель бренда Ruslan Baginskiy перечислил на нужды украинской армии 1,5 миллиона гривен. 20 апреля Руслан Багинский запустил патриотический дроп бейсболок. Всего за неделю кепки из патриотической дропа приобрели на сумму 1,5 миллиона гривен. Всю сумму дизайнер передал в фонд Сергея Притулы.