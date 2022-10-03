31-річна модель на один із заходів на Тижні моди в Парижі обрала ковбойський стиль, пише 24 канал. Вона одягнула широкі сині джинси та базову білу майку, доповнивши її об’ємною шкіряною курткою.

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Образ доповнили босоніжки чорного кольору, а головною родзинкою аутфіту став блискучий капелюх від українского бренду Ruslan Baginskiy.

Емілі Ратажовскі вже не вперше одягає капелюх від львівського дизайнера. У її гардеробі ще є чорна тепла панама, яку вона поєднувала з об’ємною байкерською курткою.



Емілі Ратажковскі одягнула капелюх від Руслана Багінського / Фото з Instagram



Емілі Ратажковскі одягнула капелюх від Руслана Багінського / Фото з Instagram

Що відомо про Руслана Багінського

Львівський дизайнер створив бренд Ruslan Baginskiy у 2015 році. У 2016 бренд представив одну зі своїх найбільш знакових моделей, якій дали назву “Baker Boy Cap». Прихильницями бренду стали всесвітньо відомі знаменитості – Джіджі Хадід, Кайя Гербер, Мадонна, Белла Хадід, Розі Гантінгон-Ватлі, Алессандра Амбросіо та багато інших.

1 липня 2019 року Руслан Багінський дебютував з кутюрною колекцією головних уборів під час Тижня високої моди в Парижі. У лютому 2020 року перша леді України Олена Зеленстка вдягла головний убір Ruslan Baginskiy на прийом до Папи Римського Франциска.

У серпні Руслан Багінський передав капелюх спеціально створений для британської королеви Єлизавети II блакитного кольору з шовковими квітами, однак Її Величність так і не встигла приміряти витвір українського дизайнера.

У перший день війни засновник бренду Ruslan Baginskiy перерахував на потреби української армії 1,5 мільйона гривень. 20 квітня Руслан Багінський запустив патріотичний дроп бейсболок. Всього за тиждень кепки з патріотичного дропу придбали на суму 1,5 мільйона гривень. Всю суму дизайнер передав до фонду Сергія Притули.