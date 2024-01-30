Джинсовый костюм – тренд весны: с чем его носить показывает Эльза Xоск

Эльза Xоск любит стильные вещи, поэтому часто своей аудитории демонстрирует интересные аутфиты, которыми вдохновляются тысячи девушек со всего мира. В своем инстаграмме блондинка продемонстрировала общий образ с дочерью.

Знаменитая манекенщица на своем примере показала как носить джинсовый костюм весной. Эльза Xоск всегда умела из простых элементов гардероба создать стильный look и на этот раз стилизовала базовые вещи, которые отлично сочетаются между собой.

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Образ Эльзы Xоск

Известная шведская модель надела белую майку, которую соединила с джинсовой мини-юбкой и удлиненной рубашкой. Аутфит Эльза дополнила голубыми кроссовками Adidas Gazelle и высокими белыми носками. Довершили образ коричневая сумка и черные очки.

Свою дочь Эльза Xоск одела в похожий образ. Эльза стилизовала ее белое платье с джинсовой курткой? белыми носками и голубыми кроссовками.

Добавим, что деним не теряет своей популярности и останется таким же актуальным на протяжении всего года. Весной в моде будут джинсовые юбки, однако прошлогодний тренд на длину макси сместится на длину мини. К юбкам или джинсам добавляйте джинсовую рубашку или куртку.

Джинсы это незаменимая вещь в гардеробе каждой девушки и в подборке Эльза добавила несколько фотографий с образами, в основе которых она применила деним. Пролистайте серию кадров вправо, чтобы увидеть все образы.