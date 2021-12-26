Популярная модель Эльза Хоск известна своим безупречным вкусом в одежде. Скандинавская красавица умеет не только создавать очаровательные повседневные образы, но и выбирает изысканные платья для праздничных дней.

Обратите внимание Кендалл Дженнер надела на Рождество роскошное платье от Carolina Herrera

Образ Эльзы Хоск

33-летняя молодая мамочка надела на Рождество потрясающее красное платье, которое создал бренд Cha Cha Slip. Платье украшено глубоким разрезом на ноге и открытой зоной декольте, добавляя особой пикантности и сексуальности. Манекенщица, которая обожает люксовые бренды выбрала бюджетное платье за 300 долларов.

Звездная модель дополнила изысканный аутфіт ярко-красными туфлями-лодочками Anouk Pointy Toe от Jimmy Choo за 675 долларов. Блондинка собрала волосы в пучок и выпустила передние пряди волос.

Красавица сделала непривычный для себя макияж в черных тонах на веках, а губы накрасила коричневой помадой. Аутфит довершило драгоценное винтажное колье 1970-го года с буквами бренда CHANEL.

Стильные фотографии Эльза сделала на диване на фоне елки. Такой роскошный аутфит модницы могут примерить в новогоднюю ночь. Красное платье в паре с туфлями в тон смотрится чрезвычайно эффектно.

Нежный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма

Нежный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма