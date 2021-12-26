Популярна модель Ельза Госк відома своїм бездоганним смаком в одязі. Скандинавська красуня вміє не лише створювати чарівні повсякденні образи, але й обирає вишукані сукні для святкових днів.

Зверніть увагу Кендалл Дженнер одягнула на Різдво розкішну сукню від Carolina Herrera

Образ Ельзи Госк

33-річна молода матуся одягнула на Різдво приголомшливу червону сукню, яку створив бренд Cha Cha Slip. Плаття оздоблене глибоким розрізом на нозі та відкритою зоною декольте, додаючи особливої пікантності та сексуальності. Манекенниця, яка обожнює люксові бренди обрала бюджетне плаття за 300 доларів.

Зіркова модель доповнила вишуканий аутфіт яскраво-червоними туфлями-човниками Anouk Pointy Toe від Jimmy Choo за 675 доларів. Білявка зібрала волосся в пучок та випустила передні пасма волосся.

Красуня зробила незвичний для себе макіяж в чорних тонах на повіках, а губи нафарбувала коричневою помадою. Аутфіт довершило дорогоцінне вінтажне кольє 1970-го року з буквами бренду CHANEL.

Стильні світлини Ельза зробила на дивані на тлі ялинки. Такий розкішний аутфіт модниці можуть приміряти в новорічну ніч. Червона сукня в парі з туфлями в тон виглядає надзвичайно ефектно.



Ніжний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Ніжний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму