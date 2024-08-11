Как эффектно выглядеть в черном длинном платье: суперстильный образ от Эльзы Госк

Известная шведская модель показала свой образ выходного дня, надев платье черного цвета длины макси. Эльза Хоск показала, чем надо довершить платье, чтобы оно оставляло свой элегантный вид.

Эльзу Хоск называют иконой стиля, и это совсем не удивительно, ведь модель является одной из самых стильных девушек в индустрии моды. Каждый день она предстает перед камерой в интересных образах и одной из первых демонстрирует на себе трендовые новинки.

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Манекенщица собралась на вечеринку в стильном платье, минималистичной прическе, массивных украшениях и эффектной обуви.

Новый выход Эльзы Хоск

Блондинка примерила на себе платье длины макси на длинный рукав, которое сочетала большими серебристыми браслетами и винтажными туфлями с острым носком.

Модель решила собрать волосы в пучок, а на лице нанесла эффектный макияж, который подчеркивал глаза и губы.



Эльза Хоск в черном платье / Фото из инстаграма модницы

Черное платье – вневременная классика, которое никогда не выйдет из моды. Сегодня черные платья – номер 1 на модной повестке дня, ведь их преимущества остаются такими же, как и 90 лет назад – они делают тело визуально стройнее, легко связывают дневной и вечерний образы, а также являются идеальным фоном для экспериментов с аксессуарами.

Именно поэтому вы можете выбрать такое платье для любого события, потому что их фасонов есть множество, поэтому можно подобрать исключительно то, что больше всего подходит вашему стилю.