С чем носить брюки палаццо летом: Эльза Хоск ошеломила интересным образом

Модель Эльза Хоск в очередной раз подготовила для своих поклонников стильный образ. На своем примере блондинка продемонстрировала, с чем можно сочетать брюки палаццо в летнее время.

Широкие брюки уже давно стали объектом желания всех модных девушек. Палаццо одинаково любят сторонники классического или кэжуального стиля. Девушки с удовольствием внедряют широкие брюки в свои образы и сочетают с любым нарядом.

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Свою красивую стилизацию на жаркое время года показала шведская модель в своем инстаграме, за которым следит 8 миллионов поклонников.

Красивый образ Эльзы Хоск

Знаменитая модница надела белые брюки палаццо, которые соединила с широким черным поясом. Верх Эльза дополнила красивым бра, которое хорошо подчеркнуло талию и ее изящную фигуру.

Красавица зачесала волосы в пучок и надела золотые серьги. Аутфит шведки дополнили солнцезащитные очки коричневого цвета и вязаная сумка-шопер от бренда Saint Laurent.

Черно-белое сочетание – это классика, поэтому можете разнообразить образ и вместо белых брюк одеть черные, а бра подобрать белого цвета. Золотые серьги можно заменить на серебряные, а плетеную сумку на соломенную или классическую. Вариантов стилизовать образ от Эльзы Госк по-своему есть множество – нужно только немного пофантазировать.