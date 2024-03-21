Как выглядеть дорого в тренче: роскошный look показывает Эльза Хоск

Знаменитая модница Эльза Хоск постоянно очаровывает свою почти 9-миллионную аудиторию новыми образами. Недавно модель продемонстрировала, как безупречно на ней сидит длинный тренч с платьем длины макси.

Шведскую модницу можно уверенно назвать иконой стиля. Она уже на протяжении многих лет не перестает удивлять поклонников роскошными образами.

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Эльза Хоск давно превратила свою любовь к красивым образам в хобби, поэтому с большим удовольствием демонстрирует обновки и диктует многим девушкам модные тренды и на собственных примерах показывает, как стилизовать вещи, чтобы они имели роскошный вид.

Образ Эльзы Хоск

Манекенщица показала образ в облегающем длинном платье длины макси. Эльза выбрала серое платье с длинными рукавами. Ее look дополнил бежевый минималистичный тренч базового кроя также в длине макси.

Эффектный образ блондинка довершила минималистичными босоножками и крошечной коричневой сумкой. Эльза Хоск основала собственный бренд Helsa Studio, поэтому продемонстрировала изделие от своей марки.

Весной вы можете сочетать аналогичный наряд, впрочем вместо босоножек выбрать сапоги на каблуках или туфли.

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