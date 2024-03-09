С чем носить молочное пальто в этом сезоне: модный look показывает Эльза Хоск

Модель Эльза показала в сети свой новый весенний аутфит. Популярная манекенщица сделала кадр в интересном образе и на своем примере продемонстрировала, с чем можно носить молочное пальто.

В начале весны особенно популярными становятся пальта, поэтому Эльза решила выйти на прогулку в самой популярной верхней одежде сезона.

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Шведская манекенщица является ярой модницей, поэтому почти каждый раз демонстрирует образ в новом наряде. Свой последний образ она составила из вещей, которых не надевала раньше.

Образ Эльза Хоск

Модель надела кашемировый свитер, который соединила с шортами в оттенке металлик. Сверху Эльза надела молочное пальто размера оверсайз и дополнила его объемным шарфом.

Инфлюенсер решила воспользоваться трендовой стилизацией и надела к белым туфлям на каблуках капроновые носки. Шведка распустила волосы, сделала нежный макияж и довершила аутфит белой сумкой культовой сумкой Margaux от бренда The Row.



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Если у вас есть молочное пальто, то стилизуйте его, так же как Эльза Хоск – с нарядом идентичного или похожего оттенка. Также вы можете совместить молочный с черным, коричневым, бежевым или нюдовыми оттенками.

Ранее Эльза Хоск показывала с чем сочетать винтажный тренч. Коричневую верхнюю одежду знаменитость соединила с бордовыми сапогами и сумкой. Полный образ известной модели смотрите в нашем материале.