На початку весни особливо популярними стають пальта, тож Ельза вирішила вийти на прогулянку у найпопулярнішому верхньому одязі сезону.

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Шведська манекенниця є затятою модницею, тож майже кожного разу демонструє образ в новому вбранні. Свій останній образ вона склала з речей, яких не одягала раніше.

Образ Ельза Госк

Модель одягнула кашеміровий светр, який поєднала з шортами у відтінку металік. Зверху Ельза одягнула молочне пальто розміру оверсайз та доповнила його об’ємним шарфом.

Інфлюенсерка вирішила скористатися трендовою стилізацією та одягнула до білих туфель на підборах капронові шкарпетки. Шведка розпустила волосся, зробила ніжний макіяж та довершила аутфіт білою сумкою культовою сумкою Margaux від бренду The Row.



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Якщо у вас є молочне пальто, то стилізуйте його, так само як Ельза Госк – з вбранням ідентичного чи схожого відтінку. Також ви можете поєднати молочний з чорним, коричневим, бежевим чи нюдовими відтінками.

Раніше Ельза Госк показувала з чим поєднувати вінтажний тренч. Коричневий верхній одяг знаменитість поєднала з бордовими чоботами та сумкою. Повний образ відомої моделі дивіться у нашому матеріалі.