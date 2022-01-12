Бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск активно ведет свою страницу в инстаграме. Даже после рождения дочери звезда не переставала удивлять фанатов интересными образами и сочетаниями.

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Блог Эльзы уже давно перерос в ее хобби, поэтому она с большим удовольствием не только показывает свои обновки, но и диктует многим девушкам со всего мира модные тренды и на собственном примере показывает, как удачно сочетать между собой вещи, чтобы получился гармоничный и совершенный аутфит.

Модель безупречно разбирается в трендах, поэтому во время своего недавнего выхода показала эффектных цельный look, а между тем стильный свитер, который идеально довершит ваш будничный или праздничный образ.

Аутфит Эльзы Хоск

Блондинка со скандинавским корнями устроила себе очередную небольшую фотосессию в интересном образе. Эльза надела трендовый свитер с воротником. Инфлюенсеры еще осенью полюбили это изделие и до сих пор с ним не прощаются. Модель выбрала базовый серый цвет. Такое стильное изделие можно удачно совместить с юбкой, брюками или джинсами.

Фешионист выбрала к свитеру белые лосины. Сверху она надела светло-фисташковое кашемировое пальто, которое дополнила коричневыми уггами. Нежный look Эльза довершила коричневой сумкой Hermes Birkin.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели