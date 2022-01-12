Колишній "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк активно веде свою сторінку в інстаграмі. Навіть після народження донечки зірка не переставала дивувати фанатів цікавими образами та поєднаннями.

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Блог Ельзи вже давно переріс у її хобі, тож вона з великим задоволенням не лише показує свої обновки, але й диктує багатьом дівчатам з цілого світу модні тренди та на власному прикладі показує, як вдало поєднати між собою речі, щоб вийшов гармонійний та довершений аутфіт.

Модель бездоганно знається на трендах, тож під час свого нещодавнього виходу показала ефектних цілісний look, а поміж тим стильний светр, який ідеально довершить ваш буденний чи святковий образ.

Аутфіт Ельзи Госк

Білявка зі скандинавським корінням влаштувала собі чергову невеличку фотосесію в цікавому образі. Ельза одягнула трендовий светр з коміром. Інфлюенсери ще восени полюбили цей виріб і досі з ним не прощаються. Модель обрала базовий сірий колір. Такий стильний виріб можна вдало поєднати зі спідницею, штанами чи джинсами.

Фешіоніста обрала до светра білі лосини. Зверху вона одягнула світло-фісташковий кашемірове пальто, яке доповнила коричневими уггами. Ніжний look Ельза довершила коричневою сумкою Hermes Birkin.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі