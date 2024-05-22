С новой прической: Эльза Хоск восхитила безупречным образом в Каннах
Источник:Эльза Госк
Шведская модель Эльза Хоск прилетела на Каннский кинофестиваль. Известная манекенщица сменила прическу и продемонстрировала безупречный аутфит.
Ярая модница любит экспериментировать над своим стилем, поэтому в Каннах решила изменить свой образ. Эльза постоянно демонстрирует в сети эффектные образы, которые невозможно обойти вниманием. Не обошлось и без впечатляющего аутфита на этот раз.
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Образ Эльзы Хоск в Каннах
Модель любит удивлять своих поклонников интересными перевоплощениями. Блондинка с короткими волосами решила появиться на Каннском кинофестивале с длинными волосами, зачесав их в эффектных хвост в духе 80-х годов.
Красотка надела длинное черное платье с открытой спиной от бренда SAINT LAURENT. Платье обнажило спину, но не имело открытой зоны декольте, поэтому образ соблюдал баланс между изысканностью и сексуальностью.
Красивый выход шведка дополнила массивными золотыми украшениями: колье, браслетами и серьгами. Изделия модель выбрала от известного ювелирного бренда Tiffany & Co.
Эльза Хоск много лет в модельной индустрии, поэтому составляет для себя образы самостоятельно, впрочем образ для Каннского кинофестиваля ей стилизовала Дани Мишель – личная стилистка Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.
В таком образе модель посетила премьеру фильма "Партенопе" итальянского режиссера Паоло Соррентино. Эльза Хоск любит фотографироваться, поэтому опубликовала в своем инстаграме целую серию красивых фотографий в платье.
Образы звезд на Каннском кинофестивале
- Рози Хантингтон-Уайтли показала базовый образ в белоснежных цветах находясь в Каннах.
- Леони Ханне надела во время первого выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля платье от украинского бренда Milla Nova.
- Дженнифер Лопес посетила премьеру боевика "Атлас", в котором сыграла главную роль, без мужа Бена Аффлека в стильном платье.