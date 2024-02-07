Эльза Хоск показывает с чем носить дубленку в феврале: безупречный образ

Известная шведская манекенщица Эльза Хоск обожает стильные наряды, поэтому часто демонстрирует в своем инстаграме красивые образы. Блондинка показала новый выход в длинной дубленке, которую соединила с базовыми вещами.

Эта верхняя одежда является такой же актуальной на зимнее время, как пуховик. Дубленка уже несколько лет не выходит из моды, а дизайнеры предлагают сместить акцент с коротких вариантов – на длинные. Именно такую дубленку примерила модель.

Читайте также Семейная идиллия: Виктория Бекхэм и Никола Пельтц обнимаются в стильном наряде

Образ Эльзы Хоск

Модница на своем примере показала, как можно стильно выглядеть в длинной дубленке. Важно лишь подобрать эффектную модель, а сочетать уже можно с базовым нарядом.

Эльза Хоск выбрала для себя длинную черную дубленку с белой кудрявой овчиной на воротнике и широкими вставками на рукавах. Изделие с поясом модель выбрала от любимого польского дизайнера Магдалены Бутрим.

Наряд от польского брендаполучил широкую популярность за рубежом. Одной из первых клиенток бренда стала Ким Кардашьян, которая в одном из парижских ресторанов обратила внимание на юбку, в которой была Магдалена Бутрым. Поклонницами польского бренда стали Белла Хадид, Хейли Бибер, Эльза Хоск и многие другие звезды.

Шведка умеет из простых вещей создать стильный look, поэтому соединила дубленку с черной водолазкой, лосинами и ботинками. Она дополнила аутфит небольшой черной сумкой, зачесала волосы в пучок и надела массивные коричневые очки.

Образ Эльзы Госк довольно эффектный и простой, поэтому его сможет повторить любая модница этой зимой. Красавица отдыхает в горнолыжном курорте Санкт-Мориц, что в Швейцарии и поделилась со своими поклонниками в инстаграме красивыми фотографиями на фоне заснеженных гор в невероятных зимних образах.