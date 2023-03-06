Какой тренч купить этой весной: стильный образ показывает Эльза Госк

Шведская модель Эльза Госк уже готова выгуливать свои весенние образы и показала, какой тренч выбирает в этом сезоне.

Тренчкот – базовая вещь гардероба, которая никогда не выходит из моды. С приходом каждого нового сезона может меняться мода на цвет, фасон или ткань, бежевый тренч – классика, которая всегда будет актуальной и никогда не возглавит списка антитрендовых вещей.

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Ориентируясь на героинь стритстайла и знаменитостей, советуем обращать внимание на кремовые или бежевые тренчи лаконичного кроя, которые станут выгодной инвестицией в ваш гардероб, поскольку прослужат вам несколько лет.

Шведская модель Эльза Госк, которая хорошо разбирается в моде и любит примерить на себе трендовые вещи, этой весной сделала ставку на классику.

Блондинка, недавно кардинально изменившая свой образ и сделавшая стрижку каре, примерила на себе бежевый тренч размера оверсайз. Под низ модель надела голубую рубашку и мешковатые, широкие джинсы.

Стильный выход шведка завершила черным поясом Gucci с золотистой фурнитурой и минималистичной голубой сумкой, которую она подобрала в тон к рубашке.

Несмотря на то, что дизайнеры презентовали в своих коллекциях разнообразные тренчи – от кожаных до цветных, бежевая классика остается эталоном в выборе верхней одежды на демисезонный период.

Качественный материал, идеальный крой и фасон тренча в сочетании с базовой рубашкой, джинсами и лоферами – залог создания вневременного аутфита.



Стильный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram



Стильный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram